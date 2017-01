Nieuw record gebroken in China: 20 miljoen euro voor rechtsbuiten

Zhang Chengdong heeft de overstap gemaakt van Beijing Guoan naar Hebei China Fortune en met die transfer is hij de duurste Chinees aller tijden geworden. Hebei heeft voor de 27-jarige rechtsbuiten namelijk 20,44 miljoen euro betaald.

De clubs hebben die transfersom niet bevestigd, maar vrijwel alle Chinese sportmedia maken melding van dat bedrag. Voor Chengdong wordt Hebei de achtste club in zijn loopbaan, want hij speelde eerder voor onder meer Beira-Mar, Eintracht Braunschweig en Rayo Vallecano. In dienst van de Spanjaarden kwam Chengdong tot vier wedstrijden.

De 23-voudig international staat te boek als een vleugelaanvaller, maar gaat in het systeem van trainer Manuel Pellegrini naar verluidt als een aanvallend ingestelde back functioneren. Hebei versterkte zich eerder al met onder anderen Ezequiel Lavezzi, Gervinho en Stéphane Mbia.