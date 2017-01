Streppel tempert verwachtingen Ödegaard: ‘Dat zal nog wel even duren’

De verwachtingen zijn hoog nu Martin Ödegaard zich voor de komende anderhalf jaar speler van sc Heerenveen mag noemen. De Noor is voor die periode gehuurd van Real Madrid. Trainer Jurgen Streppel laat de achttienjarige middenvelder mogelijk komend weekend al debuteren tegen ADO Den Haag. Toch is Streppel voorzichtig met het talent en tempert hij de verwachtingen.

Volgens Streppel is Ödegaard een toevoeging voor Heerenveen. “Als hij fit is en snel geïntegreerd”, zegt de coach op de clubsite. “Dat zal nog wel even duren. Het is niet makkelijk om jezelf snel in te passen, maar ik vind dat hij op de eerste training heel open was en heel rustig. Laten we hopen dat we veel van hem kunnen verwachten, maar we moeten daar niet heel veel druk bij leggen. We moeten met z'n allen lekker normaal blijven doen.”

Ödegaard kwam in de afgelopen twee jaar amper aan spelen toe bij Real Madrid. “Het is heel moeilijk om vanuit Madrid naar Heerenveen te komen, dat is volgens mij een behoorlijk verschil. De taal is een verschil, het eten zal niet hetzelfde zijn, de speelwijze niet, de spelers niet, er zijn zoveel dingen waaraan je moet wennen als nieuwe speler. Het heeft even tijd nodig, maar Yuki Kobayashi was ook redelijk snel geïntegreerd. Laten we dat ook voor hem hopen.”