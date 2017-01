Jol wilde Bale naar Ajax halen: ‘Danny Blind heeft dat toen voorkomen’

Tottenham Hotspur wilde Darko Bodul in 2009 overnemen van Ajax. Martin Jol, destijds trainer van de Amsterdammers, wilde de toen net twintigjarige aanvaller wel laten gaan. Als ruilmiddel wilde hij Gareth Bale naar Amsterdam halen, een toen nog relatief onbekende voetballer die niet zeker was van een basisplaats bij de Spurs.

Bodul, die tegenwoordig speelt voor het Russische Amkar Perm, wist bij Ajax maar niet door te breken. Tottenham had desondanks interesse. “Ik weet het nog goed, het kwam bijna tot een transfer”, zegt hij in gesprek met Spox. “Tottenham toonde interesse en Jol wilde een speler uit het tweede van Spurs als ruilmiddel, genaamd Gareth Bale. Danny Blind heeft dat toen voorkomen, hij wilde me niet laten gaan. Het is een merkwaardige anekdote, die ik mijn kleinkinderen zeker ga vertellen. Bale is nu één van de duurste voetballers ter wereld.”

Ajax verhuurde Bodul aan Sparta Rotterdam en liet hem daarna gaan naar Nacional Madeiro. Daarna speelde de 28-jarige spits voor Sturm Graz, Odense BK, SCR Altach en Dundee United.