Immers zegde AZ en Celtic af voor Club Brugge: ‘De keuze was snel gemaakt’

Lex Immers streek vorige week neer bij Club Brugge. De middenvelder twijfelde niet lang toen de regerend Belgisch kampioen zich voor hem meldde en tekende in het Jan Breydelstadion een contract voor anderhalf jaar. Immers kwam als supporter van ADO Den Haag al diverse keren bij Club Brugge.

De supporters van de Belgische club hebben namelijk een vriendschapsband met de fans van ADO Den Haag. “Dus toen ik hoorde dat Club bij de ploegen zat die me wilden, was mijn keuze heel snel gemaakt”, zegt de geboren Hagenaar, die ook naar AZ en FC Utrecht kon, in gesprek met Het Laatste Nieuws. “Dat ik nu bij Club speel, vind ik heel mooi. Vooral omdat het ergens in mijn hoofd zat dat ik na mijn contract bij Cardiff gewoon terug zou keren naar ADO. Mijn hele familie ademt FC Den Haag uit, ik ben ermee opgegroeid.”

Ondanks zijn imago leeft Immers als een echte prof. De middenvelder denkt dat hij anders niet verder was gekomen dan ADO Den Haag. “Ik ben altijd thuis. Je zal mij 's avonds laat niet in een discotheek vinden of ergens op straat”, stelt de middenvelder, die vaak te maken krijgt met vooroordelen. “Toen ik bij Feyenoord kwam, stapte de materiaalman na twee weken op mij af. Niet te geloven, maar jij bent gewoon normaal! Zo ben ik. Natuurlijk zijn er in het verleden wel eens dingen gebeurd. Maar als je ouder wordt, krijg je ervaring en word je volwassen.”