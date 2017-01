Havenaar wekenlang afwezig bij ADO na opname in Japans ziekenhuis

ADO Den Haag moet het de komende weken doen zonder Mike Havenaar. De 29-jarige spits is met een virusinfectie opgenomen in een ziekenhuis in Japan. Zonder de aanvaller wordt de spoeling dun in de selectie van trainer Zeljko Petrovic, die ook al Aaron Meijers, Kevin Jansen en Dion Malone door blessures moet missen.

Havenaar had in Nederland al last van zijn kaak en oor, meldt de NOS. Eenmaal aangekomen in Japan, waar hij zijn vrouw en kind bezocht, werden de klachten erger. Hij besloot de dokter van het nationale team te bezoeken, waarna de spits werd opgenomen in het ziekenhuis.

Naast alle geblesseerden moet ADO het ook stellen zonder Wilfried Kanon, die met Ivoorkust deelneemt aan de Afrika Cup. Zaterdag hervat ADO Den Haag de competitie met een uitwedstrijd tegen sc Heerenveen.