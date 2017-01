Buijs naar ongeslagen Australische koploper: ‘Hij brengt het niveau omhoog’

Jordy Buijs vervolgt zijn loopbaan in Australië. De verdediger heeft een contract tot het einde van het seizoen getekend bij Sydney FC, koploper van de Hyundai A-League. In de verbintenis van de 28-jarige Buijs zit een optie voor nog één seizoen. Hij komt over van het Roemeense Panduri Targu Jiu.

De verdediger streek afgelopen zomer neer in Roemenië. Bij Panduri Targu Jiu zou Buijs eigenlijk één seizoen spelen, maar door financiële problemen bij de club moest hij eerder vertrekken. Graham Arnold, voormalig speler van NAC Breda en trainer van Sydney FC, bood Buijs een uitweg.

“We kijken ernaar uit dat Jordy naar Australië komt en ons gaat helpen om onze ongeslagen seizoenstart in stand te houden. Hij is een vrijetrappenspecialist en brengt net als alle andere buitenlandse spelers het niveau van onze selectie omhoog”, zegt Arnold op de website van Sydney FC over de voormalig speler van onder meer Feyenoord, NAC Breda en sc Heerenveen. “Hij had pech dat zijn laatste club in Roemenië failliet ging, maar hij is fit en klaar om te spelen. Met meer dan twee honderd wedstrijden ervaring in de Eredivisie verwacht ik dat hij het niveau van onze selectie omhoog brengt.”