‘Daar kwam ik mensen van Ajax tegen, ik zei dat ze Virgil moesten halen’

Kees Kwakman tipte Ajax in het seizoen 2012/13 over Virgil van Dijk, destijds nog speler van FC Groningen. De club uit Amsterdam deed er niets mee en zag hem uiteindelijk naar Celtic vertrekken. Inmiddels is de Oranje-international speler van Southampton en staat hij in de belangstelling van verschillende topclubs uit de Premier League.

"In de winter voor zijn transfer was ik met vakantie op Curaçao", vertelt Kwakman in gesprek met het Dagblad van het Noorden. "Daar kwam ik mensen van Ajax tegen. Ik zei dat ze Virgil moesten halen als opvolger van Toby Alderweireld. Frank de Boer is zo veeleisend; hij was de perfecte trainer voor Virgil geweest."

Kwakman zag bij Groningen al een toekomstige wereldtopper. "Echt, hij had toen alles al”, klinkt het. “Alleen dat laconieke imago, hè? Dat heeft hem nog een hele tijd parten gespeeld. Terwijl ik weet dat hij een pesthekel had aan verliezen. Het heeft uiteindelijk gelukkig in zijn voordeel gewerkt. Want ook nu nog zie je dat Virgil nooit in paniek raakt."