PSV haalt geen vervanger voor Narsingh: ‘We hebben genoeg spelers’

De 4,5 miljoen euro die de transfer van Luciano Narsingh naar Swansea City opleverde, gaat PSV niet investeren in een aankoop. Technisch manager Marcel Brands huurde Marco van Ginkel al van Chelsea en is niet van plan om opnieuw de portemonnee te trekken. Alleen wanneer er een speler wordt gevonden die écht wat toevoegt, wil de club uit Eindhoven kijken wat de mogelijkheden zijn. Zo niet, dan wordt het seizoen afgemaakt met de huidige spelersgroep.

Brands is van mening dat de selectie van de huidige nummer drie van de Eredivisie breed genoeg is. “Volgens mij hebben we genoeg spelers”, laat hij weten in De Telegraaf. “Er is op dit moment geen noodzaak om direct te handelen, we hebben in de huidige groep voldoende opties om dit op te vangen.”

Trainer Phillip Cocu rekent deze maand niet meer op versterkingen. “We kijken zoals altijd rond, maar we gaan niet iemand halen om het halen. Als we geen speler kunnen vinden, die echt iets toevoegt, dan doen we het met de huidige groep.”