‘Jong Feyenoord gewoon in de Jupiler League, zo zou het moeten zijn’

Giovanni van Bronckhorst ervaart het als verre van ideaal dat het beloftenelftal van Feyenoord niet in de Jupiler League voetbalt. De oefenmeester beseft dat hij iedereen nodig kan hebben in de strijd om de landstitel en vindt het wat betreft niet bevorderlijk dat het tweede elftal in een kleine competitie speelt.

"Dat heb ik een jaar geleden ook al gezegd", verklaart Van Bronckhorst tegenover het Algemeen Dagblad. "Jong Feyenoord gewoon in de Jupiler League, zo zou het volgens mij moeten zijn. Daar moeten we ook naartoe, al zitten daar ook flink wat haken en ogen aan. Eerst was de reden om het niet te doen een financiële, nu is het meer door de beperkte faciliteiten. Dat kan ik niet veranderen."

De ervaren spelers van Feyenoord spelen nu enkel in het tweede elftal om voldoende minuten te maken, vertelt de trainer van de koploper. "Zo houden we het conditionele verschil tussen spelers die alles spelen en die af en toe invallen zo klein mogelijk. Dat lukt aardig hoor, maar ideaal is het niet", verzucht Van Bronckhorst.