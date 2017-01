Jonge middenvelder na elf Eredivisieduels naar topclub: ‘Het is bijna rond’

ADO Den Haag neemt binnen afzienbare tijd afscheid van Hector Hevel. De twintigjarige middenvelder, wiens contract in de zomer afloopt, wordt al enige tijd gevolgd door de nummer twee van Cyprus en volgens een woordvoerder van ADO is een akkoord ophanden.

"Het is nog niet rond. Wel bijna", citeert FOX Sports donderdagavond. De woordvoerder kon verder niets zeggen over de vermeende Bundesliga-interesse voor Gervane Kastaneer; FSV Mainz 05, vorige week oefenpartner van ADO (1-1), zou belangstelling hebben voor de aanvaller.

Hevel speelde in totaal pas elf wedstrijden in de Eredivisie, waarvan zes in de huidige jaargang. In zijn contract bij ADO staat een optie om de samenwerking met een jaar te verlengen, maar dat lijkt niet te gebeuren. De Cypriotische interesse komt financieel gezien goed uit voor ADO, want de club probeert wat ruimte te creëren.