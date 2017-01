Real Madrid redt record in spektakelstuk tegen Sevilla

Real Madrid heeft zich donderdagavond ten koste van Sevilla geplaatst voor de kwartfinale van de Copa del Rey. Het elftal van Zinédine Zidane had vorige week in eigen huis met een ruime zege (3-0) reeds de basis gelegd voor kwalificatie en leek in de returnwedstrijd heel even in de problemen te komen, toen Danilo al vroeg de bal achter zijn eigen doelman werkte. De Spaanse koploper rechtte echter de rug en schaarde zich uiteindelijk betrekkelijk eenvoudig bij de laatste acht van het bekertoernooi: 3-3. Real bleef daarmee voor de veertigste keer op rij ongeslagen en verbrak zo het Spaanse record, dat tot vandaag op naam van aartsrivaal Barcelona stond (39 ongeslagen duels).

De Koninklijke trad in Sánchez Pizjuán aan zonder een groot aantal sterkhouders. Keylor Navas, Raphaël Varane, Daniel Carvajal, Mateo Kovacic en Karim Benzema begonnen op de reservebank, terwijl sterspeler Cristiano Ronaldo zelfs helemaal buiten de selectie was gelaten. Dat kwam Real duur te staan in het openingskwartier. Sevilla ging voor eigen publiek furieus van start en kwam op voorsprong, nadat Danilo een voorzet van Pablo Sarabia achter Kiko Casilla kopte: 1-0. Het team Jorge Sampaoli rook bloed, maar slaagde er in het restant van het eerste bedrijf niet meer in te scoren, ondanks een prima kans voor Ben Yedder.

De bezoekers stelden daar in de eerste 45 minuten vrij weinig tegenover. Toch werd de score vlak na de thee genivelleerd door Marco Asensio Willemsen, die zichzelf na een fraaie solo beloonde met een treffer. Door het uitdoelpunt van Real leek de spanning abrupt verdwenen, maar Sevilla liet het er niet bij zitten. Sampaoli liet Stevan Jovetic na rust debuteren en de van Internazionale overgekomen spits had slechts zeven minuten nodig om zijn klasse te etaleren.

Een voorzet vanaf de linkerflank werd op fraaie wijze tegen de netten gevolleerd door de Montenegrijn: 2-1. Vicente Iborra tekende daarna ook nog voor een derde Andalusisch doelpunt, maar doordat Sergio Ramos niet veel later de marge vanaf de strafschopstip weer verkleinde met een Panenka-variant, ging de wedstrijd uiteindelijk als aan nachtkaars uit voor Sevilla, dat in de blessuretijd ook nog de gelijkmaker van Benzema moest incasseren. De ingevallen Fransman ging een fraaie combinatie aan met Marcelo en passeerde vervolgens drie tegenstanders, alvorens hij het net liet bollen.