Veerkrachtig AC Milan bekert door dankzij heerlijke volley en treft Juventus

AC Milan mag het opnemen tegen Juventus in de kwartfinale van de Coppa Italia. De huidige nummer vijf van de Serie A kwam in eigen huis op achterstand tegen Torino, maar boog de wedstrijd in de tweede helft om in een tijdbestek van drie minuten: 2-1. Giacomo Bonaventura was met een assist en de winnende treffer, een fraaie volley, de man van de wedstrijd.

Beide ploegen staan maandag opnieuw tegenover elkaar, dan in de Serie A, en vermoedelijk eist trainer Vincenzo Montella dan een andere aanpak van zijn team. Milan begon immers niet al te sterk en keek binnen 27 minuten tegen een achterstand aan. Kort nadat de thuisploeg het eerste schot op doel had afgevuurd, dat geen problemen opleverde voor Joe Hart, wist Andrea Belotti de Milanezen te verrassen. Na een strakke steekpass van Marco Benassi dook Belotti achter de verdediging op en rondde hij oog in oog met Gianluigi Donnarumma gedecideerd af.

Belotti kreeg vervolgens een goede mogelijkheid op zijn tweede, maar faalde. Milan haalde te weinig uit de aanvallen die het op touw zette en ook een geweldige volley van Juraj Kucka leverde niks op, waardoor de eerste helft doelpuntloos bleef. Diezelfde Kucka werd uiteindelijk toch de man van de gelijkmaker. De Slowaak stond vrij bij de tweede paal en werd gevonden door Bonaventura, waarna Kucka de bal in de hoek wist te plaatsen.

Het duurde slechts enkele minuten voordat i Rossoneri de wedstrijd volledig deden kantelen. Bonaventura volleerde fraai raak op aangeven van Suso. Een uitstekende redding van Donnarumma op Belotti voorkwam dat een verlenging uitkomst moest bieden. Drie minuten voor tijd kreeg Antonio Barreca van Torino zijn tweede gele kaart toebedeeld; Gianluca Lapadula miste in de zeven minuten blessuretijd een uitstekende kans om de wedstrijd helemaal in het slot te gooien.