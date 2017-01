Buijs gaat ‘down under’ na Roemeens fiasco met salaris van 1000 euro

Jordy Buijs blijft in het buitenland. De middenvelder heeft een akkoord bereikt met Sydney FC, laat Buijs donderdagavond zelf weten via Twitter. De club van trainer Graham Arnold heeft de komst van de Nederlander zelf nog niet bevestigd.

Het jeugdexponent van Feyenoord tekent voor vijf maanden, met de optie voor een extra seizoen. In juli 2016 verbond hij zich aan Pandurii in Roemenië, nadat Buijs transfervrij was sinds zijn vertrek bij Roda JC Kerkrade. Het avontuur bij Pandurii liep uit op een fiasco: in november vertrok Buijs met meerdere teamgenoten nadat de salarissen wegens financiële problemen waren teruggebracht tot duizend euro per maand.

De 28-jarige Ridderkerker werd opgeleid bij Feyenoord, maar maakte in het seizoen 2007/08 op huurbasis de overstap naar De Graafschap. Daar bleef hij tot 2011 en vervolgens kwam hij drie jaar uit voor NAC Breda. Buijs speelde nadien anderhalf seizoen voor sc Heerenveen en ten slotte nog enkele maanden in Kerkrade.