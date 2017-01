VVCS woedend: ‘Hij wringt zich in allerlei bochten om de topclubs te pleasen’

Gijs de Jong, operationeel directeur betaald voetbal bij de KNVB, opperde vorige week het idee om het aantal deelnemende teams aan de Eredivisie te verkleinen naar zestien, met als doel het algehele niveau van de competitie op te krikken. Bij de spelersvakbond VVCS is verbolgen gereageerd op die suggestie van de beleidsmaker.

"Wij hebben ons enorm gestoord aan zijn voorbarige conclusie", laat directeur Louis Everard weten aan Voetbal International . "Gijs de Jong heeft ongelofelijk voor zijn beurt gesproken. Pas op 24 januari wordt er voor het eerst inhoudelijk gesproken met de Centrale Spelersraad en de trainers over de verschillende modellen. Ik vind het werkelijk niet kunnen dat de KNVB nu al naar buiten komt over mogelijke uitkomsten'', foetert de sportbestuurder.

Everard heeft geen goed woord over voor De Jong, die kandidaat is om de nieuwe directeur van de voetbalbond te worden. "Ik noem hem Gijs-Ik-Behaag-U-Graag-De Jong. Want kennelijk hoeven clubs maar te roepen en hij gaat aan de gang. Het lijkt erop dat hij zich in allerlei bochten wringt om de topclubs te pleasen, zodat hij straks het vertrouwen krijgt."