Opgebloeide AZ'er: 'Als ze de optie niet lichten, wil ik naar het buitenland'

Robert Mühren lijkt zijn draai bij AZ eindelijk te hebben gevonden. De aanvallende middenvelder is bezig aan zijn derde seizoen in Alkmaarse dienst en onder trainer John van den Brom is hij inmiddels een vaste waarde. Toch had het heel anders kunnen lopen voor Mühren, die niet zo lang geleden zijn zinnen nog gehad gezet op een vertrek.

"In september dacht ik: zorgen dat ik tot de Kerst fit blijf, en dan in de winter verkassen naar een andere club", erkent de 28-jarige Purmerender in gesprek met het Noordhollands Dagblad. "Maar ja, nu is het anders. Nu sta ik er iets beter op, zeg maar. En gek genoeg voelt het alsof het altijd al zo geweest is."

Mühren houdt er deze jaargang een fraai moyenne op na: in zestien wedstrijden voor AZ was hij al goed voor tien treffers. Zijn uitstekende vorm hoopt hij in de tweede seizoenshelft te continueren. "Dat wil je als speler natuurlijk altijd al, maar voor mijn toekomst is dat ook goed. Mijn contract loopt aan het eind van het seizoen af. Er staat een optie in voor nog een jaar. Als AZ die optie licht, zit ik hier goed. Lichten ze de optie niet, dan ben ik transfervrij en wil ik naar het buitenland."