‘Als Ziyech een Nederlandse naam had, had Blind hem al lang opgeroepen’

Hakim Ziyech verkoos de Marokkaanse voetbalnationaliteit boven de Nederlandse, maar dat heeft de aanvallende middenvelder nog geen windeieren gelegd. Bondscoach Hervé Renard onderhoudt een moeizame relatie met Ziyech en houdt hem buiten de selectie voor de Afrika Cup. Khalid Sinouh denkt dat het anders had kunnen lopen.

"Als Hakim Ziyech een Nederlandse naam had, dan had Danny Blind hem allang opgeroepen", stelt de voormalig doelman in Voetbal International. Ali Boussaboun deelt die mening en wijst als voorbeeld naar Kevin Strootman. De middenvelder mocht gauw terugkeren in Oranje na zijn zware knieblessure. "Ziyech had een kleine blessure, waardoor hij Oranje moest afzeggen. Vervolgens roept Blind hem niet meer op", aldus Boussabon. "Natuurlijk gaat zo’n jongen dan denken: weet je wat? Ik zie wel waar dit naartoe gaat."

Boussabon wil zijn 'kop niet in het zand steken'. Hij denkt dat Marokkanen tweederangs burgers zijn in Nederland. "We weten wat we voorstellen in dit land. Je kan voetballer zijn of bakker, je zult altijd op de tweede plek komen in Nederland als Marokkaan. Dat zag je ook in het interview met Ziyech. Je kunt je geen Nederlander voelen als je niet als Nederlander wordt gezien."