Geplaagde coach rekent voor: ‘Nog zeven wedstrijden winnen’

Go Ahead Eagles voorzag zijn selectie deze maand van een kwaliteitsinjectie. De Deventenaren wisten zich op huurbasis te versterken met Pedro Chirivella (Liverpool) en Daniel Crowley (Arsenal), terwijl ook Elvis Manu opteerde voor een tijdelijke overstap naar De Adelaarshorst. Trainer Hans de Koning hoopt spoedig weg te komen van de laatste plaats in de Eredivisie.

"Ik verwacht dat we aan het eind van de rit 33, 34 punten nodig hebben om in de Eredivisie te blijven. We moeten nog van de zeventien wedstrijden zeven duels winnen. Zo simpel is het", vertelt de keuzeheer in gesprek met de NOS. Go Ahead draagt momenteel de rode lantaarn in de vaderlandse competitie en vergaarde tot nu toe slechts twaalf punten.

"We hebben, op de mooie zege op Feyenoord (1-0, red.) na, een ongelukkige eerste seizoenshelft gehad", zo vervolgt De Koning, die niet twijfelt aan de mentaliteit van zijn team. "Het heeft nooit gelegen aan de werklust. Go Ahead blijft erin. We hebben een hartstikke mooi ploegie." De hekkensluiter hervat de competitie vrijdagavond met een thuisduel met AZ.