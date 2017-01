Renard blijft Ziyech negeren en vervangt middenvelder door verdediger

Hervé Renard lijkt er alles aan gelegen om Hakim Ziyech buiten zijn selectie voor de Afrika Cup te laten. De smaakmaker van Ajax werd ondanks verscheidene blessuregevallen niet opgeroepen voor Marokko en donderdag is Ziyech opnieuw genegeerd. Ismail El Haddad moet het toernooi laten schieten en Renard kiest ervoor om El Haddad, evenals Ziyech een linksbenige middenvelder, te vervangen door linksback Faycal Rherras.

Aanvankelijk hoorde El Haddad ook niet tot de selectie, maar hij werd opgeroepen door de absentie van Younès Belhanda, Nordin Amrabat, Oussama Tannane en Sofiane Boufal. Na vier dagen haakte El Haddad donderdag af met blessureleed. De oproep van Rherras in plaats van Ziyech zal waarschijnlijk niet in goede aarde vallen bij de supporters van Marokko, die maandag de naam van de Ajacied scandeerden tijdens een 0-1 oefennederlaag tegen Finland.

Peter Bosz vertelde donderdag al dat Ziyech er waarschijnlijk mee zit dat hij niet is opgeroepen. "Voor die jongen is zo'n toernooi een mooie belevenis. Een podium ook waar je als speler beter van kunt worden", zei de trainer van Ajax tegen Voetbal International. "Hij is een trotse jongen, dus diep van binnen zal hij teleurgesteld zijn. Maar dat proef ik zelf niet bij hem. Volgens mij heeft hij het wel een plek gegeven."