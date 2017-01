Suárez verrast met statement over Messi: ‘Niet je gezond verstand gebruiken’

Luis Suárez wil dat Barcelona alles in het werk stelt om het contract van Lionel Messi te verlengen. De Argentijnse superster beschikt over een contract tot medio 2018 en er is voorlopig weinig aanleiding om te vermoeden dat beide partijen er spoedig uitkomen.

Barcelona hikt aan tegen reglementen van LaLiga, die voorschrijven dat maximaal zeventig procent van het budget van clubs wordt uitgegeven aan salarissen. Algemeen directeur Òscar Grau hield woensdag daarom een slag om de arm. "De club wil de beste speler ter wereld behouden. Ik wil de zorgen van clubleden en de supporters wegnemen, maar we moeten wel ons gezond verstand blijven gebruiken", gaf hij aan.

Suárez wil daar echter niets van weten. Hij vindt dat Barcelona minder moeilijk moet doen. "Het enige wat je hoeft te doen als het over Messi gaat, is hem een nieuw contract geven. Niet je gezond verstand gebruiken", countert de Uruguayaan in gesprek met diverse Spaanse media. Suárez en Neymar signeerden recentelijk een nieuw megacontract en verdienen sindsdien zo'n 25 miljoen euro op jaarbasis; Messi strijkt zo'n 22 miljoen op en wil vermoedelijk weer de bestbetaalde speler van de club worden.