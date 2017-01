Koeman laat ex-Manchester United-middenvelder op huurbasis vertrekken

Tom Cleverley komt het komende half jaar op huurbasis uit voor Watford. De middenvelder was na de komst van Morgan Schneiderlin overbodig geworden bij Everton en maakt het seizoen af op Vicarage Road, zo maken the Hornets donderdag wereldkundig. Watford heeft bovendien een optie tot koop bedongen op de 27-jarige Engelsman.

Everton kondigde eerder op de avond de transfer aan van Schneiderlin en Cleverley lijkt het eerste slachtoffer te zijn geworden van de komst van de Fransman, die the Toffees minstens 22,9 miljoen euro heeft gekost. Cleverley heeft de medische keuring bij Watford probleemloos doorstaan en moet het elftal van Walter Mazzarri uit de onderste regionen van de Premier League helpen weg te komen.

De mannetjesputter was sinds de zomer van 2015 actief bij Everton, dat hem had opgepikt bij Manchester United. In zijn debuutjaar kwam hij nog tot 22 competitiewedstrijden, maar onder Ronald Koeman was Cleverley, die in het seizoen 2009/10 al de clubkleuren van Watford verdedigde, deze jaargang zelden basisspeler.