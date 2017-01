‘Manchester United krijgt eerste bod uit Frankrijk op Depay binnen’

Olympique Lyon heeft een eerste bod uitgebracht op Memphis Depay, zo meldt RMC donderdagavond. De hoogte van het bod is onbekend; naar verluidt verlangt Manchester United zeventien miljoen euro voor de vleugelaanvaller. Beide clubs lijken het in ieder geval eens over het feit dat een definitieve transfer het meest wenselijk is.

Depay heeft weinig uitzicht op speeltijd op Old Trafford; dit seizoen noteerde hij slechts vier invalbeurten in de Premier League. Het is nog onduidelijk wat Manchester United met het bod uit Frankrijk heeft gedaan. Naar verluidt houdt het kamp-Depay wel al rekening met een overgang naar Lyon, want de zaakwaarnemer van de ex-PSV'er zou reeds onderhandelen met les Gones over de contractvoorwaarden voor zijn cliënt.

Lyon zou bereid zijn om de financiële wensen van Depay in te willigen, dus lijkt het aan te komen op de houding van Manchester United. OGC Nice bestempelde de 27-voudig Oranje-international eerder als ‘onbetaalbaar’. Ook OSC Lille, Fenerbahçe, Spartak Moskou, AS Roma en Everton zouden interesse hebben in de buitenspeler, maar José Mourinho liet vorige week weten dat er nog geen 'mooi bod' is binnengekomen.