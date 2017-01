Narsingh tekent tot medio 2019 bij Swansea City

Luciano Narsingh is officieel speler van Swansea City. De buitenspeler werd donderdag succesvol medisch gekeurd en is inmiddels gepresenteerd op de clubwebsite. De Oranje-international tekent tot medio 2019 en levert PSV 4,5 miljoen euro op.

De transfer zat al even in de pijplijn. In een eerste interview via de officiële kanalen van zijn nieuwe club vertelt Narsingh dat hij heeft gesproken met Leroy Fer, die bij Swansea onder contract staat. "Hij vertelde me dat het een goede club is met fantastische teamgenoten en supporters. Dat heeft me enorm geholpen bij het nemen van een beslissing. Het was uiteindelijk eenvoudig om 'ja' te zeggen."

Narsingh houdt de Premier League 'twee of drie jaar' in de gaten en vindt dat Swansea altijd goed voetba speelt. "Daarom wist ik dat ik hier wilde spelen, toen de club zich meldde. Dit is de beste competitie. Ik ben 26 en ik heb twee landstitels gewonnen in Nederland, dus het is een mooi moment." Narsingh speelt sinds 2012 voor PSV; dit seizoen kwam hij tot vijftien duels, waarvan zes invalbeurten. Naar verluidt wil PSV het vertrek van Narsingh intern opvangen, door Luiz 'Beto' da Silva door te schuiven naar de A-selectie.