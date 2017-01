Ajax-spits is stellig: ‘2017 is het jaar waarin ik kampioen ga worden’

Kasper Dolberg kende in de eerste seizoenshelft zijn grote doorbraak bij Ajax. De Deense spits scoorde 11 keer in 27 wedstrijden. In de tweede seizoenshelft moet hij met de Amsterdamse club vijf punten goed maken op koploper Feyenoord, maar Dolberg is ervan overtuigd dat het gaat lukken.

“2017 wordt het jaar waarin ik kampioen wordt met Ajax. Wij hebben een heel goed team en zoveel kwaliteit, daarom worden wij kampioen”, klinkt de Deen stellig tegenover Ajax TV. Dolberg heeft zichzelf geen individuele doelen gesteld in de tweede seizoenshelft. “Ik wil beter worden en kampioen worden. Zoveel mogelijk winnen.”

De negentienjarige spits is dit seizoen van onschatbare waarde voor Ajax. In 27 wedstrijden scoorde Dolberg elf keer en gaf vier assists. “Ik wil gewoon het team helpen. Het maakt mij niet uit wie scoort en hoeveel doelpunten ik maak. Natuurlijk moet je als spits scoren, maar dat is niet belangrijk. Als we winnen, is het goed”, besluit de Deen. Komende zondag hervat Ajax de competitie met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle.