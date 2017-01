Zoet klopt aan bij verzorger: ‘Eddie heeft wel een middeltje met peper’

Voor PSV begint de inhaalrace op koploper Feyenoord komende zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Excelsior. Jeroen Zoet hoopt in het duel weinig te doen te krijgen, ondanks de voorspelde vrieskou. De doelman klopte bij verzorger Eddie Pepels aan voor een middeltje om zijn tenen warm te houden, zo vertelt hij aan Omroep Brabant.

"Het is vaker voorgekomen. Als keeper van PSV heb ik daar vaker mee te maken. Ik hoop dat ik zaterdag niets te doen krijg. Eddie heeft een middeltje met peper. Zo kan ik mijn tenen warm houden. Ik kan ook wel een beetje tegen de kou", bekent Zoet. De sluitpost kijkt uit naar de competitiehervatting tegen Excelsior. "We beginnen weer en ik hou ervan om wedstrijden te spelen. Gelukkig is het een thuiswedstrijd op een goed veld en een vol stadion."

Voor PSV wacht in de tweede seizoenshelft een achtervolging op koploper Feyenoord. Zoet heeft er nog altijd vertrouwen in dat de Eindhovenaren aan het einde van het seizoen kampioen kunnen worden. “We hebben daar de selectie en de kwaliteiten voor en dat moet er de tweede seizoenshelft uit komen. Wij kunnen geen puntverlies meer veroorloven. De afgelopen twee seizoenen zijn we kampioen geworden en hebben ook nu weer een selectie waarmee je kampioen moet worden. Als we dat niet behalen, denk ik dat we gefaald hebben", stelt de doelman, die er afgelopen winter in Marco van Ginkel een nieuwe ploeggenoot bij kreeg.

Daarmee nam de concurrentie in de selectie toe. “Natuurlijk is het de belangrijkste taak dat we met zijn allen het doel schoon en weten te scoren. Daarnaast moet je bewaken dat we een grote selectie hebben en dat er maar elf plekken zijn en dat iedereen dezelfde kant op blijft kijken. Dat is ook belangrijk in zo’n fase”, besluit Zoet.