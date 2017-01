‘Als Galatasaray hem binnen kan halen, gaan ze kampioen worden’

Sinds deze maand is Didier Drogba transfervrij. De Ivoriaanse spits kwam in het verleden uit voor Galtasaray. Volgens Jean-Jacques Gosso, voormalig ploeggenoot van Drogba bij de Ivoriaanse ploeg, wordt CimBom kampioen als het de spits terug weet te halen.

De 38-jarige Drogba werd in verband gebracht met een terugkeer naar Olympique Marseille. Gosso moedigt Galatasaray aan ook een poging te wagen om de transfervrije spits binnen te halen. “Hij is misschien wat ouder, maar Drogba heeft een schat aan ervaring. Dus ook voor het huidige Galatasaray zou hij nog van enorme waarde kunnen zijn. Ik denk dat ze met Drogba erbij kampioen worden, ik vertrouw altijd op Didier”, zegt de huidige speler van de Turkse tweededivisionist Göztepe tegen AA.

Gosso en Drogba speelde samen in de zogenaamde ‘gouden generatie’ van Ivoorkust. Als international won het tweetal echter geen prijzen. “We hadden goede spelers. Maar misschien hadden we het recht niet om geschiedenis te schrijven”, stelt Gosso, die 23 interlands speelde voor Ivoorkust. Drogba speelde 104 wedstrijden in het shirt van de Oranje Olifanten en stopte in 2014 als international.