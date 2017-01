‘Waar je trots op zal zijn, is dat je het voetbal van Barca hebt veranderd’

Ronaldinho vierde de grootste successen in zijn carrière bij Barcelona. Met de Catalanen won de Braziliaan onder meer de Champions League. De middenvelder kijkt achtenhalf jaar na zijn vertrek terug op zijn periode in Spanje en zegt trots te zijn op het feit dat hij het voetbal van Barcelona veranderde.

Op The Players’ Tribune schrijft de Braziliaan zogenaamd een brief de achtjarige Ronaldinho. “Waar je het meest trots op zal zijn, is dat je het voetbal van Barcelona hebt veranderd met je manier van voetballen. Toen je kwam, was Real Madrid de sterkste in Spanje. Als je vertrekt, dromen kinderen ervan om als Barcelona te kunnen spelen”, schrijft de middenvelder, die tijdens zijn carrière onder meer uitkwam voor PSG, Barcelona en AC Milan.

“Je zal horen van een jongen bij het jeugdteam”, gaat Ronaldinho verder. Hij doelt op Lionel Messi, die in 2004 debuteerde voor Barcelona. “Hij draagt net als jij nummer tien, is net als jij klein en speelt net als jij met de bal. Je zal de trainer vertellen dat hij hem bij het eerste team moet halen. Als hij erbij komt, zullen de Barcelona-spelers net over hem praten zoals de Braziliaanse spelers over jou praatten. Zeg hem: geniet van het spel. Speel vrij. Speel gewoon met de bal. Als je weg bent, blijft het voetbal in Barcelona hetzelfde door Messi.”