‘Ik heb geen contact gehad met Zidane, niet persoonlijk en niet telefonisch’

Het is vooralsnog onduidelijk of Real Madrid Jesús Vallejo komende zomer terug zal halen naar Spanje. De jonge verdediger moet op de lange termijn de vervanger worden van Pepe en is dit seizoen verhuurd aan Eintracht Frankfurt. Het Spaanse talent hoorde nog niets van trainer Zinedine Zidane.

“Ik heb tot nu toe geen contact gehad met Zidane, niet telefonisch en niet persoonlijk. Daarom kan ik niet zeggen wat er in de toekomst zal gebeuren. Het is nog niet bevestigd dat ik terug zal gaan naar Real”, zegt Vallejo tegen Frankfurter Rundschau. “Ze zijn ook niet verplicht dat nu te laten weten. Misschien doen ze dat pas in juni. Ik ga geen gedachten verspillen aan wat er zal gebeuren. Ik leef de waan van de dag.”

De geruchten gingen dat de Koninklijken Vallejo tijdens de huidige transferwindow al terug zouden halen naar Madrid. De twintigjarige verdediger wilde echter in Duitsland blijven, waar hij dit seizoen indruk maakt. “Real informeert naar mijn prestaties bij Eintracht. Het meest nauwe contact tussen de clubs is tussen de fysieke trainers. Zij wisselen informatie over vorm en ontwikkeling uit met elkaar.”