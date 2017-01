‘We winnen geen prijzen door erover te praten, het spel is belangrijker’

Voor Ajax wacht in de tweede seizoenshelft de taak om vijf punten op Feyenoord goed te maken. Trainer Peter Bosz lijkt zijn elftal inmiddels op de rails te hebben en is te spreken over de progressie die zijn ploeg heeft gemaakt. De oefenmeester spreekt van een ‘heftige’ concurrentie om het kampioenschap.

“Ik vind ieder jaar wie er ook kampioen wordt, dat het een enorme prestatie is. Iedereen wil het als je op nul wedstrijden staat. Maar dit seizoen is de concurrentie heftig, ja”, zegt Bosz tegen de NOS. Ajax staat momenteel tweede, met drie punten voorsprong op achtervolger PSV en vijf punten achterstand op koploper Feyenoord. “Ik zit nu bij een club waar ik omhoog mag kijken, dus dan kijk ik omhoog. We zullen niemand vergeten, maar er zijn seizoenen geweest waar Ajax eerder een achterstand goedmaakte.”

PSV-trainer Philip Cocu zei woensdag dat ‘kampioensstress’ mogelijk een rol gaat spelen in de titelstrijd. Feyenoord heeft immers niet zoveel ervaring met het spelen om het kampioenschap. Bosz kan zich voorstellen dat de onzekerheid op termijn toe gaat slaan. “Voor mij is dat onbekend, ik heb daar geen last van. Maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die het vervelend vinden als er op ze gejaagd wordt. Dat ze achterom blijven kijken en daardoor niet meer doen wat ze moeten doen.”

"Uiteindelijk gaat het om prijzen winnen. Maar dat gaan we niet bereiken door over prijzen te praten, maar door over ons spel te praten”, gaat Bosz verder. Na een moeizaam begin is zijn ploeg gaan draaien. “Ik vind vooral dat de manier van spelen goed staat. Als je het over een elftal hebt, heb je de neiging over elf spelers te praten. Maar we zullen het nooit met elf spelers redden. We hebben wel progressie geboekt, maar we zitten nog lang niet op honderd procent. We zullen ook nooit op honderd procent uitkomen, want dat zou de perfecte wedstrijd zijn. En de perfecte wedstrijd, die bestaat niet.”