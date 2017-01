Payet wil niet meer voor West Ham spelen: ‘We laten hem niet gaan’

Dimitri Payet wordt al geruime tijd in verband gebracht met diverse clubs en zou willen vertrekken bij West Ham United. De Fransman heeft coach Slaven Bilic laten weten niet meer voor de club te willen spelen. Toch willen The Hammers de middenvelder voorlopig niet laten gaan.

“We hebben gezegd dat we onze beste spelers niet willen verkopen, maar Dimitri Payet wil niet meer voor ons spelen. Toch gaan we hem niet verkopen. Ik heb met de voorzitter gesproken en dit gaat niet om het geld. We hebben hem een langlopend contract gegeven, omdat we willen dat hij blijft”, zegt West Ham-trainer Slaven Bilic op een persconferentie. In februari 2016 verlengde Payet zijn contract in Londen, waardoor hij tot 2021 vastligt.

Toch proberen verschillende clubs Payet los te weken bij West Ham. Zo zou Olympique Marseille de middenvelder voor een slordige veertig miljoen euro terug willen halen naar Frankrijk. Ook binnen Engeland zou de Fransman de nodige keuzemogelijkheden hebben. Manchester United en Arsenal volgen de verrichtingen van Payet ook nadrukkelijk.