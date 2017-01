Oudste profvoetballer ter wereld plakt er nog één jaar aan vast

Volgende maand wordt Kazuyoshi Miura vijftig jaar oud. Ondanks zijn leeftijd blijft de Japanse spits voorlopig actief in het profvoetbal. Zijn club, tweededivisionist Yokohama FC, verlengde het contract van de 89-voudig Japans international met één seizoen.

Al sinds 2005 komt de oudste profvoetballer ter wereld uit voor Yokohama. Nu maakt Miura zich met de club op voor zijn 32e seizoen als prof. “Ik hoop te blijven vechten met al mijn kracht samen met de supporters en mijn teamgenoten, die me altijd hebben gesteund”, zegt King Kazu tegen The Japan Times. Vorig seizoen speelde Miura twintig competitiewedstrijden, waarin hij twee keer scoorde.

Met het laatste doelpunt zette de spits zijn naam in de boeken als oudste Japanse doelpuntenmaker ooit. Miura was toen 49 jaar, 3 maanden en 24 dagen oud. Mogelijk krijgt hij komend seizoen de kans om zijn eigen record te verbreken. Eerder in zijn carrière kwam Miura onder meer uit voor Santos, Palmeiras, Genoa en Dinamo Zagreb.