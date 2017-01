‘Toekomst van Van der Wiel ligt mogelijk toch in de Premier League’

De toekomst van Gregory van der Wiel leek vrijwel zeker in de Verenigde Arabische Emiraten te liggen. Mogelijk gaat er toch nog een streep door die plannen nu Hull City zich gemeld heeft bij Fenerbahçe. De Engelse laagvlieger zou de verdediger graag willen huren van de Turkse topclub.

Volgens O JOGO zijn the Tigers al in onderhandeling met de club van Dick Advocaat over Van der Wiel. Hull City strijdt in de Premier League tegen degradatie en staat momenteel op de laatste plaats. Ook het Portuese Sporting zou nog altijd geïnteresseerd zijn om Van der Wiel van Fenerbahçe over te nemen.

De 28-jarige verdediger werd vorige week op de tribune gespot in Abu Dhabi bij de wedstrijd tussen Al-Wahda en Al-Jazira. Daarmee leek een overgang van Van der Wiel naar de Emiraten in kannen en kruiken, maar de bevestiging blijft vooralsnog uit. Bij Al-Wahda zou voor de 46-voudig international een contract voor anderhalf seizoen klaar liggen.