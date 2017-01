Zlatan verovert Engeland: ‘Ik heb maar één doel’

Afgelopen zomer tekende Zlatan Ibrahimovic voor Manchester United. De Zweed heeft zijn draai gevonden bij the Red Devils en scoorde inmiddels al achttien keer. Volgens de spits had hij Engeland na drie maanden ‘veroverd’ en heeft hij daarom geen individuele doelen meer.

Met dertien doelpunten in de Premier League staat Ibrahimovic momenteel tweede op de topscorerslijst, één doelpunt achter Diego Costa. Toch is de spits daar naar eigen zeggen helemaal niet mee bezig. “Ik zit achter één ding aan: de hoofdprijs, de Premier League. Dat is mijn doel. Als het collectief het goed doet, doen alle individuele spelers het ook goed. Ik probeer het team te helpen met de dingen waar ik goed in ben: scoren, goed spelen en kansen creëren voor mijn teamgenoten”, zegt Ibrahimovic op de website van Manchester United.

“We hebben dit seizoen onze dip gehad. Winnen, verliezen, winnen, verliezen. Laatste tijd zijn we als team stabieler en winnen we meer”, gaat de spits verder. Manchester United kende een moeizame start van het seizoen. “Ik zei vanaf het begin: rustig aan, rustig aan. We moesten de klik vinden als team. Nu wachten we tot de andere clubs een dip krijgen en fouten maken. Op dat moment slaan we toe. Ik weet wat we willen en dat gaan we laten zien.”