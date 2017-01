‘Bij de Klassieker staat er duizend man, dan gaat zo’n busje op z’n kop’

Kevin Blom vervulde vorige maand tijdens het bekerduel tussen PEC Zwolle en FC Utrecht de rol van videoscheidsrechter en de arbiter beleefde na afloop van de wedstrijd spannende momenten. Nadat scheidsrechter van dienst Björn Kuipers op advies van Blom in de laatste minuten een strafschop toekende aan Utrecht, zochten supporters van PEC het busje op waar de videoscheids verbleef.

“Ik hoorde wat mensen schreeuwen en dat had ik eigenlijk ook wel verwacht. Maar het werd steeds heftiger, dus zei ik dat de deur dicht moest. Er stond maar één steward voor de deur, terwijl er op de bus werd geslagen en we op een gegeven moment zelfs heen en weer werden geschud”, vertelt Blom tegen ELFVoetbal. “De scheldwoorden werden alsmaar heftiger, net als het gebonk op de bus. Rond de bus werd het drukker en drukker, het was echt beangstigend.”

Uiteindelijk moest Blom door de ME uit zijn benarde positie worden gehaald. De arbiter denkt dat het bij een meer beladen wedstrijd, zoals Feyenoord-Ajax, misschien wel anders afgelopen zou zijn. “Dan staan er geen vijftig man, maar een paar honderd en misschien wel duizend man voor je neus en gaat zo’n busje op z’n kop”, zegt de leidsman, die denkt dat de videoscheidsrechter beter in een studio in Hilversum kan zitten. Hij denkt dan ook dat het incident een mogelijke eyeopener is geweest.