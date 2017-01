Kluivert wil nog één of twee spelers halen: ‘Maar niet kopen om het kopen’

Paris Saint-Germain moet in de tweede helft van het seizoen in de achtervolging op OGC Nice. De koploper van de Ligue 1 heeft een voorsprong van vijf punten. Mede om die reden willen les Parisiens nog één of twee spelers binnenhalen, zo zegt technisch directeur Patrick Kluivert tegen France Televisions.

De Franse topclub legde eerder deze maand al veertig miljoen euro op tafel om Julian Draxler van VfL Wolfsburg over te nemen. Kluivert wil nu nog een versterking halen voor de voorhoede van PSG. “We willen zeker één nieuwe speler halen. Misschien twee”, laat de technisch directeur van de Parijzenaren weten.

“De transfermarkt is erg moeilijk. We willen niet kopen om het kopen. Het is belangrijk een speler te halen die onze ploeg sterker maakt”, gaat Kluivert verder. Onder meer Mamadou Sakho, Javier Hernández en Jonas werden afgelopen maand in verband gebracht met een overgang naar Parijs. Daarnaast is Kluivert bezig het contract van Blase Matuidi en Ángel di María te verlengen. “Di María? Ja, hij blijft.”