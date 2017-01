Liverpool geeft niet thuis: ‘Niemand moet denken dat het al beslist is’

Liverpool moet over twee weken aan de bak om alsnog de finale van de EFL Cup te bereiken. The Reds verloren het heenduel in de halve finale woensdag op bezoek bij Southampton met 1-0. Trainer Jürgen Klopp was dan ook niet te spreken over de prestaties van zijn ploeg.

“De reactie die we gaven na het tegendoelpunt was niet goed. We verloren timing, stonden minder compact en alles veranderde”, zegt de Duitse oefenmeester tegen Sky Sports. Daardoor kreeg Southampton de grootste kansen om uit te lopen naar een ruimere overwinning. “Misschien is het makkelijk te verklaren, we maakten de verkeerde keuzes. Ik ben niet blij met ons spel na de 1-0, zij kregen de grootste kansen.”

“We hadden het beter kunnen doen. Southampton verdiende te winnen, maar we zijn pas op de helft”, gaat Klopp verder. “Voor de wedstrijd waren we in goede vorm, maar onze reactie was niet goed. Waarom dat zo was, weet ik niet. De tweede wedstrijd wordt een compleet andere wedstrijd. Niemand moet denken dat het al beslist is.”