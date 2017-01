Droom over terugkeer bij Ajax: ‘Wie zou daar nou geen trainer willen zijn?’

Sunday Oliseh staat voor zijn debuut als trainer van Fortuna Sittard. Als speler van Ajax ontstonden zijn ambities om het trainersvak in te gaan. Bij die club zou de Nigeriaan dan ook graag willen werken. Maar zijn focus ligt voorlopig op Fortuna, zo vertelt hij in gesprek met Voetbal International.

“Wie zou nou geen trainer van Ajax willen zijn? Daar zou niemand nee tegen zeggen. Maar over dat soort ambities hoeven we het nu niet te hebben. Ik wil Fortuna Sittard vooruit helpen en daar gaat al mijn aandacht naar uit”, zegt Oliseh, die vrijdag met zijn ploeg de uitwedstrijd tegen Achilles ’29 speelt. De Nigeriaan streek eind december verrassend neer in Sittard.

Dit omdat Oliseh als speler een imposante loopbaan kende. Hij speelde onder meer voor Ajax, Juventus en Borussia Dortmund. “Bij Ajax is de trainer in mij tot leven gewekt. Die club is zo professioneel, van het eerste elftal tot de jongste jeugd”, zegt de ex-verdediger, die al werkzaam was als bondscoach van Nigeria. “Ik kende natuurlijk al de grote naam van hun jeugdopleiding. Maar toen maakte ik persoonlijk mee wat het effect kan zijn van het werken volgens een goede visie. Ik heb mijn ogen en oren heel goed open gehouden in die tijd. En ik besloot dat ik na mijn spelerscarrière trainer wilde worden.”