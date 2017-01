‘Dat hoeft Feyenoord echt niet op te breken, hij is geen Messi’

Feyenoord is na een geweldige eerste seizoenshelft als koploper de winterstop ingegaan. De Rotterdammers hopen die goede lijn in het tweede deel van het seizoen door te trekken, om zo in mei met die felbegeerde schaal op de Coolsingel te staan. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst zal daarvoor om te beginnen het vertrek van Karim El Ahmadi naar de Afrika Cup op moeten vangen, maar volgens Kenneth Perez vormt dat geen onoverkomelijk probleem.

“Dat ze El Ahmadi de eerste weken na de winterstop moeten missen, hoeft de ploeg niet op te breken. Hij is geen Lionel Messi. Er lopen genoeg anderen rond om hem te vervangen”, vertelt de oud-speler van onder meer AZ, Ajax en PSV aan het Algemeen Dagblad. Perez ziet Feyenoord dan ook als favoriet voor de titel: “Ze stralen uit dat ze een hecht team zijn. Er is niemand bij Feyenoord die voor zichzelf loopt te voetballen.”

Perez plaatst echter wel één kanttekening bij zijn keuze voor de Rotterdammers. De analyticus denkt dat Feyenoord, als het zijn voorsprong op Ajax of PSV verliest en op achterstand komt, niet meer de veerkracht heeft om dan nog weer over de concurrentie heen te gaan om de titel te pakken.