‘Als Van Persie hier komt, moeten we vooral onszelf blijven’

Robin van Persie liet eerder al weten na te denken over een rentree in de Eredivisie. De spits van Fenerbahçe voegde er toen aan toe dat er wat hem betreft maar twee opties zijn: Feyenoord en Excelsior. Bij die laatste club is die uitspraak niet onopgemerkt voorbij gegaan.

“Hij denkt aan een terugkeer naar Nederland en dan zijn Feyenoord en Excelsior de ploegen waar hij zou willen spelen. Daar is onze uitdaging!”, schetste Albert de Jong, voorzitter van de Kralingse club, tijdens de nieuwjaarsreceptie. “Als Van Persie hier komt, moeten we in de Eredivisie spelen, genoeg plek op de tribune hebben en vooral Excelsior blijven! Samen werken, samen verder komen, samen de club verder helpen!”

Van Persie doorliep de jeugdopleiding van Excelsior voordat hij naar Feyenoord vertrok. De aanvaller staat nog tot 2018 onder contract in Istanbul.