‘Man tegen een jochie, Van Dijk is de allerbeste verdediger van Engeland’

Jamie Redknapp maakt een diepe buiging voor Virgil van Dijk. De verdediger van Southampton had Daniel Sturridge volledig in de zak in de eerste halve finale van de EFL Cup tegen Liverpool (1-0), zag Redknapp. Volgens de oud-speler van onder meer the Reds steekt Van Dijk er met kop en schouders bovenuit in de Premier League.

"Het was alsof een man tegen een jochie speelde, als je Van Dijk en Sturridge zag. Hij viel hem de hele wedstrijd lastig, hij gaf hem geen centimeter", merkt Redknapp op bij Sky Sports. "Wie hem ook gaat kopen, het is een fantastische aankoop. Er is geen betere centrumverdediger te vinden in Engeland."

Claude Puel, de trainer van Southampton, is 'een beetje teleurgesteld', want hij vond dat zijn ploeg vaker had moeten scoren. De Fransman wil nog niet te ver vooruitkijken, nu de finale in zicht is. "Wembley is momenteel nog ver weg. We moeten geconcentreerd blijven. Dit bekertoernooi is leuk, maar we moeten ons nu richten op de Premier League-wedstrijd tegen Burnley, want we hebben al drie duels op rij verloren."