‘MSN’ floreert en poetst tegendoelpunt Cillessen weg

Barcelona heeft zich woensdagavond geplaatst voor de kwartfinale van de Copa del Rey. In eigen huis moest de ploeg van Luis Enrique een 2-1 achterstand goedmaken tegen Athletic Club en dat lukte: 3-1. De doelpunten van Barcelona kwamen op naam van Luis Suárez, Neymar en Lionel Messi. Jasper Cillessen deed negentig minuten mee.

Na de 2-1 nederlaag in San Mamés van vorige week moest Barcelona aan de bak. De arbitrage zat de club echter niet mee in de eerste helft, want Neymar werd ten onrechte teruggevlagd voor buitenspel bij het voorbereiden van een doelpunt van Luis Suárez. Het zou zijn honderdste treffer zijn geweest voor de club in alle competities. Die kwam er even later alsnog en op veel fraaiere wijze. Suárez ontving een afgemeten voorzet van Neymar en nam de bal in één keer op de slof: keeper Gorka Iraizoz kon slechts toekijken.

Het was een beloning voor een goede eerste helft, waarin Barcelona domineerde in het balbezit en veel druk zette. Athletic werd teruggedrongen en kwam er zelden uit. Toch bleef het bij 1-0 in de eerste helft, maar vlak na de onderbreking volgde de margeverdubbeling. Eneko Bóveda beging een onhandige overtreding op Neymar en de Braziliaan legde zelf aan voor de penalty. Het was een gedurfde keuze, want Neymar verkeert in teleurstellende vorm en scoorde al tien wedstrijden op rij niet. Hij hield in tijdens de aanloop, maar benutte het buitenkansje toch. Niet veel later kwam Athletic echter terug in de wedstrijd.

Na goed voorbereidend werd van Iñaki Williams torende Enric Saborit boven iedereen uit en verzorgde hij de 2-1, waardoor een verlenging virtueel noodzakelijk was. Dat bleef lange tijd zo, totdat Messi mocht aanleggen voor een vrije trap. Hij krulde de bal twaalf minuten voor tijd over de muur en zo ver mogelijk in de rechterhoek: 3-1. Barcelona kwam vervolgens niet meer serieus in de problemen en blijft kans maken op de derde Copa del Rey-eindzege op rij.