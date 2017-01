Thiago Silva gidst PSG naar halve finale Coupe de la Ligue

Paris Saint-Germain maakt nog altijd kans om de Coupe de la Ligue voor de vierde keer op rij te winnen. Les Parisiens waren in eigen huis te sterk voor laagvlieger FC Metz: 2-0. Grote man aan de zijde van PSG was Thiago Silva, die beide doelpunten voor zijn rekening nam.

Vanaf het eerste fluitsignaal was PSG de bovenliggende partij in het eigen Parc des Princes. Edinson Cavani was al snel dichtbij, terwijl Thomas Meunier de paal raakte. Na een klein half uur spelen werd de ban gebroken. Uit een hoekschop kopte Thiago Silva de eerste Parijse treffer tegen de touwen. Het is de derde wedstrijd op rij waarin de Braziliaanse verdediger scoort. Veelzeggend voor de waarde die Thiago Silva voor het huidige PSG heeft. De aanvoerder verlengde zijn contract in Parijs onlangs met twee seizoenen en ligt nu tot 2020 vast.

Na rust was het wachten op de tweede Parijse treffer. Kansen van Ángel di María en Cavani strandde op Metz-doelman David Oberhauser. Uiteindelijk was het opnieuw Thiago Silva die een kwartier voor tijd het net wist te vinden. De verdediger kopte weer raak uit een hoekschop en gooide daarmee de wedstrijd op slot. PSG bereikt zo de halve finale van de Coupe de la Ligue en ontmoet daarin AS Monaco, AS Nancy of Girondins de Bordeaux.