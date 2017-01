Gemakzuchtig Juventus bekert verder na moeizame tweede helft

Met een 3-2 overwinning op Atalanta Bergamo heeft Juventus zich geplaatst voor de kwartfinale van de Coppa Italia. De Oude Dame maakte het zichzelf in de slotfase onnodig moeilijk, maar blijft in de race om de Italiaanse beker voor de derde keer op rij te winnen.

Trainer Massimiliano Allegri spaarde onder meer Giorgio Chiellini en Gonzalo Higuaín, maar had wel een plaats in zijn basiself ingeruimd voor Paulo Dybala. Juventus is bezig zijn contract te verlengen, maar Dybala zou ook de interesse hebben getrokken van onder meer Real Madrid, Barcelona, Manchester United en Manchester City. In de eerste helft van het bekerduel bleek waarom. De treffer waarmee hij de score opende, was er een om in te lijsten. Een afgeslagen bal stuiterde voor de voeten van Dybala, die de bal met een streep in het doel volleerde.

Bij de tweede treffer was de Argentijn aangever en Mario Mandzukic, die in plaats van Higuaín speelde, de afmaker. Eerder in de eerste helft had de Kroaat met zijn buik al de paal weten te raken. In de tweede helft kwamen Dybala en Juventus iets minder uit de verf. De koploper van de Serie A oogde gemakzuchtig en liet Atalanta terugkomen in de wedstrijd. Een fantastische treffer van Abdoulay Konko bracht de spanning terug in het duel.

Toen de marge enkele minuten later weer naar twee werd gebracht door een benutte strafschop van Miralem Pjanic, leek de wedstrijd definitief gespeeld. Een doelpunt van Emmanuel Latte Lath bracht Atalanta echter opnieuw terug in de wedstrijd. Allegri bracht voor de zekerheid in de persoon van Leonardo Bonucci een extra verdediger in de ploeg. Zijn ploeg hield stand en bereikte zo de kwartfinale van de Coppa Italia, waarin mogelijk een ontmoeting met AC Milan wacht. Dan moeten i Rossoneri donderdag wel zien af te rekenen met Torino.