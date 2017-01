Liverpool stelt teleur en delft onderspit in eerste halve finale op St Mary's

Liverpool heeft in de heenwedstrijd tegen Southampton in de halve finale van de EFL Cup averij opgelopen. De ploeg van Jürgen Klopp kwam teleurstellend voor de dag en ging met 1-0 onderuit. Bij het winnende Southampton speelde Virgil van Dijk negentig minuten mee, maar viel Jordy Clasie na rust uit. Georginio Wijnaldum werd bij Liverpool eveneens gewisseld in de tweede helft.

Het werd een teleurstellende avond voor Liverpool, maar een van de hoogtepunten was de invalbeurt van Philippe Coutinho na anderhalve maand van blessureleed. De technicus maakte na een uur zijn opwachting als vervanger van Wijnaldum, die een slechte wedstrijd kende. Het stond toen reeds 1-0, want na twintig minuten was Southampton op voorsprong gekomen. Nathan Redmond, die even daarvoor een goede kans om zeep had geholpen, bracht the Saints aan de leiding na een fout van Ragnar Klavan. De ex-AZ'er raakte de bal volledig verkeerd na een pass van Dusan Tadic.

Jay Rodriguez profiteerde en bediende Redmond, wiens schot onhoudbaar bleek voor doelman Loris Karius. Southampton was tot dat moment niet de bovenliggende partij, maar het doelpunt gaf vertrouwen. De thuisploeg begon het tempo te controleren en had in het restant van de eerste helft weinig last van Liverpool. Vlak voor de onderbreking miste Redmond een grote mogelijkheid om de marge te verdubbelen: uit kansrijke positie schoot hij recht op Karius. In de tweede helft liet Liverpool zich meer gelden, bijvoorbeeld via schoten van Adam Lallana, Roberto Firmino en Coutinho, maar Fraser Forster bleef overeind. Zeven minuten voor tijd schoot Redmond aan de overzijde op de lat.