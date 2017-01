‘Zonder blessures heeft Tottenham het beste team van Engeland’

Dele Alli maakte in de eerste seizoenshelft indruk bij Tottenham Hotspur. De middenvelder scoorde tien keer en is daarmee de meest scorende speler onder de 21 jaar in de vijf Europese topcompetities. Osvaldo Ardiles, voormalig speler van the Spurs, hoopt dat de Engelsman voorlopig bij de club blijft.

“Het is belangrijk dat we iets winnen, de FA Cup of de Europa League. Als dat gebeurt, is het makkelijker om alle spelers binnenboord te houden”, zegt de Argentijn, die 221 wedstrijden voor Tottenham Hotspur speelde, tegen Football Whispers TV. “Maar anders wachten we nog een jaar, alle spelers liggen voor langere tijd vast. Als er geen blessures zijn, denk ik dat Tottenham het beste basiselftal van Engeland heeft.”

Toch geeft Ardiles toe dat hij als hij trainer van Real Madrid of Barcelona zou zijn, Alli naar Spanje zou halen. “Ik zou het wel weten. Hij is een fantastische speler en nog heel jong. Als je succes hebt, wekt dat interesse van andere clubs in je spelers”, aldus Ardiles, die the Spurs bij de beste vier ziet eindigen. “Zonder blessures zou Tottenham meedoen om het kampioenschap. Meer realistisch, met blessures, eindigen we bij de eerste vier in de Premier League.”