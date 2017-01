Gudde: ‘Chelsea en Liverpool staan ook bovenaan en spelen niet in Europa’

Eric Gudde denkt dat de Europese uitschakeling van Feyenoord voordelig kan uitpakken in de strijd om de landstitel. De Rotterdammers vonden hun Waterloo in de groepsfase van de Europa League en kunnen zich in de tweede seizoenshelft richten op de Eredivisie en de KNVB Beker.

"Dat we ons niet meer om de paar weken hoeven op te laden voor Europees voetbal, voelt niet lekker", benadrukt de algemeen directeur van Feyenoord voor de camera van RTV Rijnmond. "Voor het imago van de club, voor je spelers en voor jezelf wil je gewoon Europees voetbal spelen. Maar het heeft ook een keerzijde, zoals elke medaille."

"In die weken kunnen we dan gewoon trainen. In Engeland staan Chelsea en Liverpool ook bovenaan en zij spelen toevalligerwijs ook geen Europees dit jaar", zegt Gudde met gevoel voor ironie. "We hadden graag weer de reizen georganiseerd, maar ik zie niet in waarom je beide kanten van de medaille niet kunt belichten."