Nederlandse oefenmeester met onmiddellijke ingang op straat in Oekraïne

De wegen van Joop Gall en PFK Stal Kamyanske zijn per direct gescheiden. De club uit Oekraïne maakt woensdag via de officiële kanalen bekend dat Gall is ontslagen. De Nederlander stond sinds augustus aan het roer als interim-trainer.

Onder de oefenmeester speelt Stal Kamyanske zeventien wedstrijden. De club staat negende in de competitie en verloor de laatste vier duels allemaal. De Vysjtsja Liha ligt al een maand stil en wordt pas volgende maand hervat. Stal Kamyanske is van mening dat de hervatting het best zonder Gall kan gebeuren en wenst hem het beste in zijn loopbaan.

Gall was in augustus de opvolger van landgenoot Eric van der Meer, die vanwege familiaire omstandigheden stopte als trainer van de Oekraïense club. Tot dat moment was Gall de assistent van Van der Meer. De oud-verdediger was in het verleden trainer van het toenmalige BV Veendam, Go Ahead Eagles en FC Emmen.