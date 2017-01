Van Ginkel met PSV opnieuw in de achtervolging: ‘Niet onoverbrugbaar’

Toen Marco van Ginkel vorige winter door PSV werd gehuurd van Chelsea moest een achterstand van drie punten goedgemaakt worden op Ajax, wat toen lukte. Nu moeten de Eindhovenaren in de tweede seizoenshelft met huurling Van Ginkel opnieuw in de achtervolging, dit keer op Feyenoord.

Dit seizoen is de achterstand die PSV goed moet maken op de koploper echter wel wat forser, namelijk acht punten. “Het gat is ook weer niet onoverbrugbaar. We komen Feyenoord en Ajax nog tegen en moeten zelf onze wedstrijden gaan winnen. Dat Feyenoord vorig jaar zeven keer op rij verloor, was once in a lifetime, maar je weet het toch nooit. Hopelijk gaan ze het dan toch een paar keer doen”, zegt Van Ginkel in gesprek met Voetbal International.

“Het gat moet kleiner worden, daarmee wordt de druk op Feyenoord steeds groter. Alles begint met geloof. Als dat er is, kan alles”, vervolgt de middenvelder, die in de eerste seizoenshelft bij Chelsea doorbracht. Met een schuin oog hield hij PSV in de gaten en zag dat zijn huidige ploeg wel veel kansen creëerde, maar niet veel tot scoren kwam. “Wanneer we gaan scoren, kan er nog van alles gebeuren.”