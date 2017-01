Reglementen maken toekomst Messi onzeker: ‘Gezond verstand gebruiken’

Barcelona werkt achter de schermen aan een nieuw contract voor Lionel Messi, maar voorlopig zit er weinig schot in de onderhandelingen. De Argentijn wil weer de bestbetaalde speler van de club worden en dat zou een probleem kunnen opleveren. Barcelona hikt aan tegen reglementen van LaLiga, die voorschrijven dat maximaal zeventig procent van het budget van clubs wordt uitgegeven aan salarissen.

Luis Suárez en Neymar signeerden recentelijk een nieuw megacontract en verdienen sindsdien zo'n 25 miljoen euro. Het lijkt logisch dat Messi, die circa 22 miljoen euro opstrijkt, het tweetal uiteindelijk voorbij zal streven qua jaarloon, mocht de sterspeler bijtekenen. Toch is het de vraag hoe ver Barça kan gaan, want na Manchester United besteedt de regerend kampioen van Spanje al het meest aan salariskosten van alle clubs.

Algemeen directeur Òscar Grau houdt een slag om de arm. "We willen de beste spelers, maar we moeten prioriteiten stellen", vertelt hij in de Spaanse pers. "De cijfers moeten kloppen. Een optie is om onze omzet te verhogen, zoals we willen gaan doen. De club wil de beste speler ter wereld behouden. Ik wil de zorgen van clubleden en de supporters wegnemen, maar we moeten wel ons gezond verstand blijven gebruiken." Het contract van Messi loopt medio 2018 af.