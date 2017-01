‘Hij moet geen klootzak zijn, maar wel voor zichzelf opkomen'

Martin Ödegaard werd afgelopen week binnengehaald bij sc Heerenveen en dat nieuws was ook een verrassing in zijn thuisland. De achttienjarige middenvelder is niet de eerste Noor die in Friesland komt te spelen. Landgenoten Tarik Elyanoussi en Christian Grindheim kunnen erover meepraten.

Voor Elyanoussi was de periode in Heerenveen niet de beste uit zijn loopbaan. “Ik had het buiten het veld naar mijn zin, maar speelde weinig. Daardoor heb ik wel veel geleerd voor de rest van mijn carrière”, zegt de aanvaller, die tegenwoordig voor Olympiakos speelt, tegen VG. “Het beste advies dat ik hem echter kan geven is dat hij aan zichzelf moet denken, want iedereen vecht voor zijn plek. Natuurlijk moet je aardig voor iedereen zijn, maar soms moet je een beetje.. Ik wil niet zeggen dat hij een klootzak moet zijn, maar je moet echt voor jezelf opkomen.”

Christian Grindheim speelde drie jaar in Heerenveen en denkt dat de stap van Ödegaard naar Nederland de juiste is. “Heerenveen is niet zo’n grote stad, maar dat geeft hem de kans alleen te focussen op voetbal”, stelt de middenvelder, die momenteel voor het Noorse Valerenga speelt. “De taal is niet zo moeilijk. Er wordt heel open voetbal gespeeld, de mensen willen graag doelpunten zien. Daardoor zal Martin de ruimte krijgen om te laten zien wat hij kan.”