‘PSV verlangt een bepaald bedrag, dan houdt het snel op voor sommige clubs’

Florian Jozefzoon hoopt deze maand een nieuwe club te vinden. De vleugelaanvaller van PSV kwam dit seizoen slechts tot drie invalbeurten onder Phillip Cocu en zijn perspectief voor de tweede seizoenshelft is ook beperkt. Het kamp-Jozefzoon is op zoek naar een geschikte club, maar een transfer lijkt niet op korte termijn plaats te zullen vinden.

"Florian heeft aangegeven dat hij graag weer wil voetballen en dat kan niet bij PSV", verklaart zaakwaarnemer Winnie Haatrecht in gesprek met ELF Voetbal. "Het is aan ons de taak om voor hem iets te vinden, maar op dit moment is er geen concrete interesse. Natuurlijk, er zijn altijd opties voor Florian maar het moet ook passen binnen zijn wenspunten."

Jozefzoon, wiens contract in de zomer afloopt, wil volgens Haatrecht ook op een 'bepaald niveau' spelen en het financiële plaatje moet kloppen. Bovendien maakt PSV aanspraak op een transfersom, als de rechtsbuiten in de winter verkast. "De club verlangt een bepaald bedrag voor hem en voor sommige clubs kunnen dat niet betalen. Dan houdt het al snel op."